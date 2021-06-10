Tuğberk Tanrıvermiş: Burak Yılmaz için özel hazırlanıyorlar

Roma U16 teknik direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye-İtalya maçı öncesi konuştu. Tanrıvermiş, İtalyanların Burak Yılmaz için özel hazırlandıklarını söyledi.

İtalya'da ülkemizi gururla temsil eden Roma U-16 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçını değerlendirdi. Sabah'a konuaşan Tanrıvermiş, şunları anlattı...

İtalya maça hazır mı?

İtalya haftalar öncesinde bu açılış maçının havasına girdi. Roma'da altyapıdaki oyuncularım top toplayıcı olarak maçta görev yapacaklar ve hepsi çok heyecanlı. Hırslılar ve bizi yenmeyi çok istiyorlar. Roma Olimpiyat Stadı ise full kapasite dolduğunda güzel bir ambiyansa sahip ama tribünlerde boşluk olduğunda baskı azalıyor.

ÜÇLÜ SAVUNMA RİSKLİ

İtalya'yı analiz eder misin?



En tehlikeli oyuncuları İnsigne ve İmmobile. İnsigne'den topu almak neredeyse imkânsız. Seyircisiz maçlarda hocaların sesini duyabiliyoruz, Conte mesela İnsigne topla buluşur buluşmaz kenardan 'faul' diye bağırıyordu. Karşısında Zeki oynayacak. Zeki'nin oyun disiplinini beğeniyorum, doğru pozisyonu alacak ama İnsigne ile bire birlerde Zeki'ye yardım getirmeliyiz. Merih ve Çağlar ile turnuvanın en iyi tandemine sahibiz. Ama İmmobile çok formda. Savunmamızın özel planı olmalı. Bu maça özel üçlü savunmayı riskli görüyorum. Orta sahadaki Jorginho'yu altyapıdaki oyuncularıma örnek gösteriyorum. Bu kadar çok topa dokunup bu kadar az top kaptıran başka oyuncu yok. Doğru pozisyon alıyor, hep topun arkasında. Top bizde kalmalı. İtalya'nın bağlantı oyuncusu Jorginho'yu oynatmamak lazım.

Kilit oyuncular kimler olur?



Bizden Burak, İtalya'dan İnsigne bu maçta belirleyici oyuncular olur. Okay, Ozan, Yusuf ve Hakan'ın performansı da sonucu etkiler. Mancini defansı sever, eminim ki stoperlerini Burak Yılmaz'a özel hazırlıyor.

TAKIMIN MANCINI İLE KİMYASI TUTTU

Mancini ile İtalya'da neler değişti?



Son 8 maçta kalesinde gol görmedi ve çok gol attılar. Ama bu periyotta Türkiye seviyesinde bir takımla karşılaşmadılar. Son dönemde gençleşmeye gittiler ve ülke genelindeki yatırımların milli takımda karşılığını aldılar. Mancini ile milli takımın kimyası tuttu. Milli takım oyuncularını ortak hareket eden bir grup haline getirmeyi başardı. Birlikte oynamaktan keyif alan bir İtalya görüyoruz.

3-0'LIK NORVEÇ MAÇI BÜYÜK UMUT VERİYOR

Maç tahminin?



İtalya favori olsa da ciddi oranda şansımız olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası elemelerinde 3-0 kazandığımız Norveç maçı bana umut veriyor. Doğru oyunla, takım halinde savunma yaparak Haaland ve Sörloth'u sahadan silmiştik.

Gruptaki şansımız nedir?



Gönlüm elbette Türkiye ve İtalya'nın gruptan birlikte ikinci tura çıkmasında. Açıkçası tahminim de o yönde. Biz çok formdayız, İtalya da tartışmasız grubun favorisi.

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