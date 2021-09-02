02 Eylül 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye Karadağ maçında Burak Yılmaz sarı kart gördü! Cebelitarık maçında yok

Kaybedilen sadece 2 puan olmadı! Milli Takım’da Burak şoku
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Türkiye, Karadağ'ı konuk etti ve son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin 90+2. dakikasında A Milli Takım'da sarı kart gören Burak Yılmaz, Cebelitarık ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'la kozlarını paylaştı ve 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin 90+2. dakikasında sarı kart gören Burak Yılmaz, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

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