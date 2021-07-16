16 Temmuz 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Futbol Takımı ikinci maçında da Arnavutluk'u yendi!

A Milliler ikinci maçında da galip!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 Giriş Tarihi: 16.07.2021

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk’ta aldığı 2-1'lik ilk galibiyetin ardından bir kez daha rakibi ile karşılaştı. Milliler, Arnavutluk A Milli Kadın Takımı'nı bu kez 4-1 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kadın A Milli Takımı Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği iki maçı da kazanarak iki galibiyet ile Türkiye'ye dönecek.

Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası Dünya kupası grup maçlarından önce son maçları oynadıklarını ve bu maçların ilkini 2-1 ve başkent Tiran'da bulunan Selman Stermasi Stadı'nda oynanan maçı da 4-1 kazandıklarını belirtti.

Kıragası şöyle devam etti:

"Mutluyuz. Ülkemize sevinçli bir şekilde gideceğiz. Oyuncularımızın her birini tebrik ediyorum çünkü canla başla mücadele ettiler. Ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştılar. Onların her biri ile gurur duyuyorum. Bugün Begi Müreysin hocamızın doğum günüydü. Onun doğum gününü oyuncularımız kutladı. Aynı zamanda takım kaptanı Didem Karagenç'in de 100'üncü maçıydı. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Böyle olunca da çok keyifli bir şekilde bitirdiğimiz için de çok mutluyuz."

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