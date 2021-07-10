10 Temmuz 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Emre Belözoğlu A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu!

Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan ve son 10 maçlık periyotta sarı-lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda yer alan A Milli Takım'dan flaş bir hamle geldi.

Geçtiğimiz günlerde basının karşısına çıkan teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu sorularına ithafen "Görüştüm" demişti.

NTV Spor'un haberine göre; Yapılan görüşmeler sonrasında Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da yeni yardımcı antrenör oldu. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Güneş'ten Belözoğlu açıklaması! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez konuştu! Yıkılmadık, yıkılmayacağız Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez konuştu! "Yıkılmadık, yıkılmayacağız"
Şenol Güneş: Taylan sakat değilim dedi o zaman neden ameliyat oldu? Şenol Güneş: Taylan sakat değilim dedi o zaman neden ameliyat oldu?
Güneş'ten flaş istifa açıklaması! Güneş'ten flaş istifa açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör