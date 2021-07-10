10 Temmuz 2021, Cumartesi
Emre Belözoğlu A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan ve son 10 maçlık periyotta sarı-lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda yer alan A Milli Takım'dan flaş bir hamle geldi.
Geçtiğimiz günlerde basının karşısına çıkan teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu sorularına ithafen "Görüştüm" demişti.
NTV Spor'un haberine göre; Yapılan görüşmeler sonrasında Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da yeni yardımcı antrenör oldu. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
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