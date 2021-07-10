Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan ve son 10 maçlık periyotta sarı-lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda yer alan A Milli Takım'dan flaş bir hamle geldi.

Geçtiğimiz günlerde basının karşısına çıkan teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu sorularına ithafen "Görüştüm" demişti.

NTV Spor'un haberine göre; Yapılan görüşmeler sonrasında Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da yeni yardımcı antrenör oldu. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ