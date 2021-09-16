Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da yeni patron Stefan Kuntz! İşte yardımcı antrenör adayları...

EURO 2020'de hayal kırıklığı yaşatan ve ardından 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kötü sonuçlar alan A Milli Takım'da teknik direktör değişikliğine gidildi. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından bu görev için Stefan Kuntz isminde hemfikir olundu. Alman hocanın yardımcısı ise Türk olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri