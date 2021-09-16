16 Eylül 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da yeni patron Stefan Kuntz! İşte yardımcı antrenör adayları...

EURO 2020'de hayal kırıklığı yaşatan ve ardından 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kötü sonuçlar alan A Milli Takım'da teknik direktör değişikliğine gidildi. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından bu görev için Stefan Kuntz isminde hemfikir olundu. Alman hocanın yardımcısı ise Türk olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: A Milli Takım’da yeni patron Stefan Kuntz! İşte yardımcı antrenör adayları...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik adam arayışına giren TFF, Almanya U21 hocası Stefan Kuntz isminde uzlaşma sağlamıştı. 58 yaşındaki teknik adam İstanbul'a gelmiş, Riva Tesisleri'ni gezmiş ve prensipte el sıkışılmıştı. Önceki gün ülkesine dönen tecrübeli çalıştırıcı, dün yönetim kuruluna sunuldu ve kabul gördü.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım’da yeni patron Stefan Kuntz! İşte yardımcı antrenör adayları...

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un yürüttüğü operasyonda anlaşma 3 yıllık olacak. TFF yönetimi, şimdi Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Kuntz'un yanında olacak ve ona yardım edecek yerli antrenör için arayışa girdi. Sabah'ın haberine göre; gündemdeki isimler ise yine Alman patentli olan Tayfun Korkut, Mustafa Doğan ve Tayfur Havutçu... Yardımcı belirlendikten sonra Stefan Kuntz resmi sözleşmeye imza atacak.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım’da yeni patron Stefan Kuntz! İşte yardımcı antrenör adayları...

2017 VE 2021'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı. 2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

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