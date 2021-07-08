Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ile Emre Belözoğlu'dan sürpriz toplantı!
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de önce sportif direktör daha sonra ise teknik direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Rumeli Hisarı'nda bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Belözoğlu'nun, Güneş ile 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na katılan 24 takım içinde en kötü performansa imza atarak turnuvaya veda etmesinin yankıları sürerken ve tüm Türkiye'ye teknik direktör Şenol Güneş'in bugün yapacağı basın toplantısına kilitlenirken dün Rumeli Hisarı'nda sürpriz bir buluşma gerçekleşti.
GÜNEŞ DOSYALARLA GELDİ
Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu, çarşamba günü Rumeli Hisarı'nda bir mekanda 6 saat süren bir toplantı yaptı. Görüşmede Güneş'in elinde birçok dosya bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Güneş, Euro 2020'de elde edilen başarısızlığın ardından eleştiri oklarının hedefi olurken deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde bulunan alan isimlerin de yeterliliği tartışılmıştı. Dünkü buluşmanın ardından Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenör olarak mı ekibe katılacağı yoksa sportif direktör olarak görev alacağı merak konusu oldu.
Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediğini nisan ayında Tivibuspor'da bizzat açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:
"EMRE'NİN FUTBOL BİLGİSİ ÇOK YÜKSEK"
"Emre'yi çok beğeniyorum. Sportif direktörlük ile antrenörlük arasında gidip-geldi. Emre için F.Bahçe olmasaydı; bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı. Emre, sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar vermesi lazım. Her ikisini de yapabilecek biri olduğu için git-gel yapamazsın, birine karar vermen lazım. Şimdi antrenör olacak gibi. Emre'nin futbol bilgisi çok yüksek. 1 numara olabilecek bir kişi."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası