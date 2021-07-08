08 Temmuz 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ile Emre Belözoğlu'dan sürpriz toplantı!

Güneş ile Belözoğlu'dan sürpriz toplantı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de önce sportif direktör daha sonra ise teknik direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Rumeli Hisarı'nda bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Belözoğlu'nun, Güneş ile 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na katılan 24 takım içinde en kötü performansa imza atarak turnuvaya veda etmesinin yankıları sürerken ve tüm Türkiye'ye teknik direktör Şenol Güneş'in bugün yapacağı basın toplantısına kilitlenirken dün Rumeli Hisarı'nda sürpriz bir buluşma gerçekleşti.

GÜNEŞ DOSYALARLA GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu, çarşamba günü Rumeli Hisarı'nda bir mekanda 6 saat süren bir toplantı yaptı. Görüşmede Güneş'in elinde birçok dosya bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Güneş, Euro 2020'de elde edilen başarısızlığın ardından eleştiri oklarının hedefi olurken deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde bulunan alan isimlerin de yeterliliği tartışılmıştı. Dünkü buluşmanın ardından Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenör olarak mı ekibe katılacağı yoksa sportif direktör olarak görev alacağı merak konusu oldu.

Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediğini nisan ayında Tivibuspor'da bizzat açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"EMRE'NİN FUTBOL BİLGİSİ ÇOK YÜKSEK"

"Emre'yi çok beğeniyorum. Sportif direktörlük ile antrenörlük arasında gidip-geldi. Emre için F.Bahçe olmasaydı; bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı. Emre, sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar vermesi lazım. Her ikisini de yapabilecek biri olduğu için git-gel yapamazsın, birine karar vermen lazım. Şimdi antrenör olacak gibi. Emre'nin futbol bilgisi çok yüksek. 1 numara olabilecek bir kişi."

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