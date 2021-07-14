Son dakika spor haberi: U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 28 Temmuz-6 Ağustos'ta Erzurum'da hazırlık kampı yapacak. Genç millilerimizin hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu. İşte o liste... | Son dakika spor haberleri
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 28 Temmuz-6 Ağustos'ta Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen oyuncuların 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Erzurum Dedeman Palandöken Otel'de toplanacağı belirtildi.
Mehmet Yıldırım'ın teknik direktörlüğünü yaptığı genç millilerin aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor).
Defans: Kazımcan Karataş (Altay), Polat Abay (Altınordu), Bilal Ceylan (Beşiktaş), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Emin Bayram (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Şener Kaya (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Ahmetcan Kaplan, Ali Alperen Çelik, Arif Boşluk (Trabzonspor), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor).
Orta saha: Apti Mert Çayir (Fraport TAV Antalyaspor), Erdem Gökçe (Balıkesirspor), Emirhan Delibaş (Beşiktaş), Şamilcan Bahçeli (Bursaspor), Fatih Yiğit Şanlıtürk, Kaan Öztürk (Fenerbahçe), Bartuğ Elmaz, İsmail Zehir (Galatasaray), Hüseyin Biber (İttifak Holding Konyaspor), Metin Emre Karaal (Medipol Başakşehir), Süleyman Cebeci, Veysel Sönmezsoy (Trabzonspor), Polat Yaldır, Emirhan Gürler (Yılport Samsunspor).
Forvet: Fehmi Koç (Fraport TAV Antalyaspor), Eren Aydın (Galatasaray), Emre Demir (Kayserispor).
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