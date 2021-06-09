09 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Servet Yardımcı ve Selim Soydan EURO 2020'de A Milli Takım'a inanıyor!

EURO 2020'de A Milli Takım'a inanç tam!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

1. Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumlusu , Avrupa Şampiyonası'nın açılışında 11 Haziran Cuma günü ile oynanacak maça hazır olduklarını ifade etti. | Son dakika spor haberleri

'da konaklayacağı A. Roma Lifestyle Otel'e gelişinde karşılayan ve , burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Servet Yardımcı, pandemi nedeniyle çok sayıda Türk taraftarın maça gelemediğini hatırlatarak, "Yine de 2-3 bin taraftarımız olacak. Gerçek taraftarımız 'de olacak. Bakü için bileti olanlar gelebiliyor. O maçlar da bizim için çok önemli. Bu maç (İtalya) bütün dünyanın gözü önünde oynanacak. Bizim için çok önemli, prestij maçı. Bütün çalışmalar, hazırlıklar hem hem de tarafından en iyi şekilde yapıldı. Bütün şartlar yerine getirildi. En iyi şekilde hazırlıklar tamamlandı. Artık cuma akşamını bekliyoruz. İnşallah iyi de bir sonuç alacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ise, "Her şey çok iyi. Kampı da takip ettiniz. Her şey çok iyi gidiyor. Ben de inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var. İyi bir takımımız olduğunu herkes kabul ediyor. Onların bizden çok çekindiğini de inşallah cuma günü göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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