25 Mayıs 2021, Salı
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Türkiye 3-2 Sırbistan (MAÇ SONUCU)
Son dakika spor haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
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