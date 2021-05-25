25 Mayıs 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye 3-2 Sırbistan (MAÇ SONUCU)

Milliler galibiyetle başladı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Son dakika spor haberleri: , 'ndeki ilk maçında 'ı 3-2 mağlup etti

, 'ndeki ilk maçında 'ı 3-2 mağlup etti.

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