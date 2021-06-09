09 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye-İtalya maçını hakem Danny Makkelie yönetecek!

Türkiye-İtalya maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında A Milli Takım'ımız ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmayı Hollandalı hakem yönetecek.

A Millî Futbol Takımı'nın ile 11 Haziran Cuma günü oynayacağı EURO 2020 açılış maçının hakemi belli oldu.

Roma Olimpico Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak.

Hollandalı hakem Makkelie, geçtiğimiz sezon PSG-Başakşehir maçında ırkçı söylemlerden sonra ertelenen mücadeleyi yönetmişti.

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