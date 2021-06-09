09 Haziran 2021, Çarşamba
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Türkiye-İtalya maçını hakem Danny Makkelie yönetecek!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında A Milli Takım'ımız İtalya ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
A Millî Futbol Takımı'nın İtalya ile 11 Haziran Cuma günü oynayacağı EURO 2020 açılış maçının hakemi belli oldu.
Roma Olimpico Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak.
Hollandalı hakem Makkelie, geçtiğimiz sezon PSG-Başakşehir maçında ırkçı söylemlerden sonra ertelenen mücadeleyi yönetmişti.
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