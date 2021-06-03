Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızın da yer alacağı EURO 2020 hakkında az bilinen 10 kural!

1. ŞAMPİYONLUK KUPASI

EURO 2020'nin final maçı, 11 Temmuz'da Londra'nın Wembley Stadı'nda oynanacak.

Maçın ardından düzenlenecek ödül töreniyle kazanan takıma resmi UEFA'nın resmi Avrupa Şampiyonası kupası olan Henri Delaunay Kupası takdim edilecek.

Ancak genel kanının aksine, takımlar bu kupayı ülkelerine geri götürmüyor. Törenin ardından UEFA kupanın orijinalini geri alıyor ve şampiyon takıma da bu kupanın gerçek boyutlarında bir kopyası veriliyor.

Ayrıca kazanan takımın kendisine verilen kupayı herhangi bir nedenle başka bir ülkeye götürmek istemesi halinde de UEFA'dan yazılı izin alması gerekiyor.

Kazanan takıma ayrıca oyuncular ve teknik kadro arasında dağıtılmak üzere 40 altın madalya, diğer finaliste de 40 gümüş madalya takdim ediliyor.

Şampiyonaya katılan her takıma da birer hatıra plaketi veriliyor.