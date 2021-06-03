03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş'ten Türkiye-Moldova maçında büyük değişiklik

Güneş'ten Türkiye-Moldova maçında büyük değişiklik
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında Moldova ile karşılaşan 'mızda teknik direktör Şenol Güneş, pazartesi günü oynanan Gine maçındaki ilk 11'i tamamen değiştirdi.

Hazırlık maçında Moldova ile Almanya'da karşı karşıya gelen 'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'in tamamını değiştirdi.

Ay-yıldızlı ekibin Gine ile oynadığı son hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan , , , , , , , , , ve 'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ilk 11'de görev yaptı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Mert Müldür ve Kaan Ayhan yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci ve Abdülkadir Ömür ise maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir de takip etti

A Milli Takım'ın, Moldova ile oynadığı maçı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı de takip etti.

Nihat Özdemir, karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte izledi.



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