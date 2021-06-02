02 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Moldova maçına hazır!

Milliler Moldova maçına hazır!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları öncesinde ’da kampa giren , hazırlık mücadelesinde karşılaşacağı müsabakasının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. Maç öncesi ’nda eksik futbolcu bulunmuyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 'da kampa giren , hazırlık maçında karşı karşıya geleceği müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

, öncesi Almanya'da kampa başladı. Milliler, kamp kapsamında yarın hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Moldova karşılaşmasının son hazırlıklarını da noktaladı. Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Ay-yıldızlılar, ısınma ve düz koşu ile idmana başlarken, basın kapalı kısımda ise Moldova karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.
Bu maç öncesi A Milli Futbol Takımı'nda eksik futbolcu bulunmuyor.
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