03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Merih Demiral konuştu! "EURO 2020'de en iyi şekilde sahada olacağız"
A Milli Takım, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi yaptığı son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Ay yıldızlılarda, karşılaşma sonrası Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Merih, "Böyle maçlar önemli. İnşallah EURO 2020'de en iyi şekilde sahada olacağız" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Takım'da Merih Demiral, Moldova'yı 2-0 yendiğimiz maçın ardından konuştu.
Maçı değerlendiren Merih, "Güzel bir maç oldu. Bu tip hazırlık maçları takımı görmek açısından önemli. Bizim için iyi geçti. İlk yarı oyunu tam anlayamadık, zor geçti. İkinci yarı daha iyiydik ve istediğimiz gibi oldu. Böyle maçlar önemli. İnşallah EURO 2020'de en iyi şekilde sahada olacağız." dedi.
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