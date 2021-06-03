03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Merih Demiral konuştu! "EURO 2020'de en iyi şekilde sahada olacağız"

Merih Demiral: EURO 2020'de en iyi şekilde sahada olacağız
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

, öncesi yaptığı son hazırlık maçında 'yı 2-0 mağlup etti. Ay yıldızlılarda, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Merih, "Böyle maçlar önemli. İnşallah 'de en iyi şekilde sahada olacağız" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'da , 'yı 2-0 yendiğimiz maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Merih, "Güzel bir maç oldu. Bu tip hazırlık maçları takımı görmek açısından önemli. Bizim için iyi geçti. İlk yarı oyunu tam anlayamadık, zor geçti. İkinci yarı daha iyiydik ve istediğimiz gibi oldu. Böyle maçlar önemli. İnşallah 'de en iyi şekilde sahada olacağız." dedi.

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