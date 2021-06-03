A Milli Takım'da Merih Demiral, Moldova'yı 2-0 yendiğimiz maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Merih, "Güzel bir maç oldu. Bu tip hazırlık maçları takımı görmek açısından önemli. Bizim için iyi geçti. İlk yarı oyunu tam anlayamadık, zor geçti. İkinci yarı daha iyiydik ve istediğimiz gibi oldu. Böyle maçlar önemli. İnşallah EURO 2020'de en iyi şekilde sahada olacağız." dedi.

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