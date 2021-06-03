03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi... Uğurcan Çakır: Artık sadece İtalya maçına konsantreyiz

Uğurcan Çakır: Artık İtalya maçına konsantreyiz
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

'ımızın başarılı file bekçisi , Türkiye maçı sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Moldova'yı 2-0 yendiğimiz hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Uğurcan "Artık maçına konsantre olduk" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'yla oynayacağımız öncesi hazırlık maçında 'yla karşılaşan 'da 'e asist yapan yıldız kaleci maç sonrası konuştu.

İyi bir maç oynadıklarını kaydeden Uğurcan, "Güzel bir maç oldu. 'da hazırlıklarımız güzel geçti. Hem dinlendik, hem de antrenman yaptık. Son hazırlık maçımızı oynadık. Artık sadece İtalya maçını düşünüyoruz. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu formayı giymek çok özel. İnşallah İtalya maçından da iyi sonuç alırız" dedi.

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