18 Mayıs 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Zeki Amdouni İsviçre Milli Takımı'nı tercih etti

20 yaşındaki yıldız İsviçre'yi tercih etti!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 Giriş Tarihi: 18.05.2021

Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan , tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle 'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Milli Takımlar hesabı, 'nin kendi isteğiyle 'nda oynamayı tercih ettiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA
Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed , tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Milliler EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste... Milliler EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
EURO 2020 kadrosu açıklandı! 3 isim ilk kez çağrıldı EURO 2020 kadrosu açıklandı! 3 isim ilk kez çağrıldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör