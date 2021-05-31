Antalya'da EURO 2020 için kampa giren Türkiye, Gine ile özel maçta karşı karşıya geldi. Türkiye - Gine mücadelesi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki ikinci maçında Gine ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



10.dakikada Saidou Sow'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Jose Kante, sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kante'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.



20. dakikada Mert Müldür, ceza alanı içinde kaleci Keita ile karşı karşıya kaldı. Keita meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.



26. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayından vuruşu Mamadou Kane'nin müdahalesi ile uzaklaştı.

33. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Ozan Kabak'ın kafa ile indirdiği topu Saidou Sow müdahale ederek uzaklaştırdı.

56. dakikada Gine, sol taraftan kazandığı korneri Ibrahima Conte ile kullandı. Arka direkte topla buluşan Mamadou'nun şutunda, kaleci Mert Günok direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada milli takımın gelişen atağında Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ile verkaç yaparak rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Cengiz, ceza sahasındaki Kenan Karaman'a pasını attı, bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.



73. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Okay Yokuşlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa, Mert Müldür sağ çaprazdan gelişine ayak üstüyle çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

80. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta, Gine'de Mara'nın kafayla yaptığı ters vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Halil, açışını düzeltip şutunu çekti, savunmaya çarpan top yükseklik kazandı ve az farkla kornere gitti.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

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