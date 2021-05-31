31 Mayıs 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye 0-0 Gine (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

'da için kampa giren , ile özel maçta karşı karşıya geldi. Türkiye - Gine mücadelesi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlıkları kapsamında kampındaki ikinci maçında ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10.dakikada 'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Jose , sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kante'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

20. dakikada , ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Keita meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.

26. dakikada 'in pasında topla buluşan 'ün ceza sahası yayından vuruşu 'nin müdahalesi ile uzaklaştı.

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33. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte 'ın kafa ile indirdiği topu Saidou Sow müdahale ederek uzaklaştırdı.

56. dakikada Gine, sol taraftan kazandığı korneri ile kullandı. Arka direkte topla buluşan Mamadou'nun şutunda, kaleci Mert Günok direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada milli takımın gelişen atağında Cengiz Ünder, ile verkaç yaparak rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Cengiz, ceza sahasındaki 'a pasını attı, bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

73. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. 'nun ceza sahasına gönderdiği topa, Mert Müldür sağ çaprazdan gelişine ayak üstüyle çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

80. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta, Gine'de Mara'nın kafayla yaptığı ters vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

90+1. dakikada sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Halil, açışını düzeltip şutunu çekti, savunmaya çarpan top yükseklik kazandı ve az farkla kornere gitti.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

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