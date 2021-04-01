Son dakika spor haberi: Juventus'tan flaş Merih Demiral açıklaması! Ambulans uçak...

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Corona virüsü salgınına yakalanan A Milli Takım'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın ambulans uçakla Torino'ya getirildiğini ve izolasyona alındığını duyurdu.

Juventus'tan Merih Demiral açıklaması geldi. Kulüp, A Milli Takımı'mızın kampındayken 26 Mart'ta corona virüsü testi pozitif çıkan genç savunma oyuncusu Merih Demiral'ın, İtalya'ya ambulans uçakla döndüğünü ve kulüp tarafından J Hotel'de izolasyona alındığı açıklandı.

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