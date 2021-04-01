01 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Juventus'tan flaş Merih Demiral açıklaması! Ambulans uçak...

Juventus Merih Demiral gelişmesini böyle duyurdu!
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Son dakika spor haberleri... Serie A ekiplerinden , Corona virüsü salgınına yakalanan 'ın yıldız stoperi 'ın ambulans uçakla 'ya getirildiğini ve izolasyona alındığını duyurdu.

'tan açıklaması geldi. Kulüp, 'mızın kampındayken 26 Mart'ta corona virüsü testi pozitif çıkan genç savunma oyuncusu Merih Demiral'ın, 'ya ambulans uçakla döndüğünü ve kulüp tarafından J Hotel'de izolasyona alındığı açıklandı.

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