Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü basın toplantısında konuştu! "Tüm orta sahayı değiştireceğim"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. EURO 2020 ve Gine ile oynanacak olan hazırlık maçı hakkında konuşan Güneş, "Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak için olağanüstü gayretli olacağız. Gine maçında tüm orta sahayı değiştireceğim" dedi. Azerbaycan maçı hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Azerbaycan maçında 3'lü savunma ile oynamamızın nedeni sahadaki durumu görmek içindi. Hangi sistemin daha faydalı olduğunu görürsek onu kullanacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampla sürdüren A Milli Takım, ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

Öte yandan Gine mücadelesi öncesi tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş ve başarılı oyuncu İrfan Can Kahveci düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"GENEL ANLAMDA İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Son dönemde oyunculara daha fazla yükleme yaptık diyen Şenol Güneş, "Kamp yeri ve kampın zamanı bizim için oldukça güzeldi. Tek üzüntüm 4 oyuncunun aramızdan ayrılacak olması. Genel anlamda iyi çalışıyoruz. 4 oyuncu maalesef aramızdan ayrılacak. Bu üzücü olacak. Hedefimiz güzel oyunla, iyi bir skor alabilmek. İzleyenlere de keyif vermek istiyoruz" dedi.

"SEMPATİK BİR TAKIM"

Karşılaşmada orta saha kurgusunu değiştireceğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı "Gine maçında baskılı olmaya çalışacağız. Orta sahayı tamamen değiştireceğim. Hücum hattında da değişiklikler olacak. İtalya maçı önemli ama Gine maçını da önemsiyoruz. Yattara'nın ülkesi, sempatik bir takım."

"Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak için olağanüstü gayretli olacağız. Gine, birlikte çalıştığım Yattara'nın takımı. Sempatik bir takım. Gine maçında tüm orta sahayı değiştireceğim. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Takımın havası iyi. Galibiyet sayımızın her zaman mağlubiyetlerin önünde olmasını istiyoruz. O nedenle yarınki maçta da hedefimiz kazanmak. Azerbaycan maçında 3'lü savunma ile oynamamızın nedeni sahadaki durumu görmek içindi. Hangi sistem daha faydalı olursa onu kullanacağız. Sistem değişikleri çok önemli olan bir şey değil ama buna ihtiyaç var. Bunlar diziliş yöntemleridir. Önemli olan hücum ve savunma yönünü iyi yapmaktır. Oyuncunun performansı düşünce mazeret olarak sistem gösterilir." ifadelerini kullandı.

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