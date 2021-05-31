31 Mayıs 2021, Pazartesi

FUTBOL

Türkiye - Gine maçının ardından Didier Six: Türkiye'ye karşı oynamak...

Six maç sonunda konuştu! Türkiye'ye karşı...
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.05.2021

Son dakika spor haberleri: teknik direktörü , -Gine maçının ardından açıklamalarda bulundu. Six, "Oynadığımız futbolla Türkiye'yi sahada zorladık ve bu durum bize moral verdi. Hazırlık karşılaşması da olsa prestij maçıydı ve iyi oynamak istiyorduk. Sonuçtan ve oyuncularımın mücadelesinden memnunum." dedi.

öncesi 2. hazırlık maçında A Milli Takım'ımız ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Gine teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"'nı zorlamamız bizim için çok iyi bir görüntü oldu. Bundan dolayı iyi hissediyoruz kendimizi. Bizim adımıza prestij maçıydı. Türk Milli Takımı'na 'nda başarılar diliyorum.

Oynadığımız futbolla 'yi sahada zorladık ve bu durum bize moral verdi. Hazırlık karşılaşması da olsa prestij maçıydı ve iyi oynamak istiyorduk. Sonuçtan ve oyuncularımın mücadelesinden memnunum."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Diego Laxalt kimdir? Diego Laxalt kimdir?
💥Bomba patladı! Eski F.Bahçeli Cimbom'u istiyor 💥Bomba patladı! Eski F.Bahçeli Cimbom'u istiyor
Manuel Pellegrini kimdir? Manuel Pellegrini kimdir?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör