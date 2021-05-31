31 Mayıs 2021, Pazartesi
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İŞTE O AÇIKLAMALAR
"Türk Milli Takımı'nı zorlamamız bizim için çok iyi bir görüntü oldu. Bundan dolayı iyi hissediyoruz kendimizi. Bizim adımıza prestij maçıydı. Türk Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum.
Oynadığımız futbolla Türkiye'yi sahada zorladık ve bu durum bize moral verdi. Hazırlık karşılaşması da olsa prestij maçıydı ve iyi oynamak istiyorduk. Sonuçtan ve oyuncularımın mücadelesinden memnunum."
Türkiye - Gine maçının ardından Didier Six: Türkiye'ye karşı oynamak...
Son dakika spor haberleri: Gine teknik direktörü Didier Six, Türkiye-Gine maçının ardından açıklamalarda bulundu. Six, "Oynadığımız futbolla Türkiye'yi sahada zorladık ve bu durum bize moral verdi. Hazırlık karşılaşması da olsa prestij maçıydı ve iyi oynamak istiyorduk. Sonuçtan ve oyuncularımın mücadelesinden memnunum." dedi.
EURO 2020 öncesi 2. hazırlık maçında A Milli Takım'ımız Gine ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Gine teknik direktörü Didier Six değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
"Türk Milli Takımı'nı zorlamamız bizim için çok iyi bir görüntü oldu. Bundan dolayı iyi hissediyoruz kendimizi. Bizim adımıza prestij maçıydı. Türk Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum.
Oynadığımız futbolla Türkiye'yi sahada zorladık ve bu durum bize moral verdi. Hazırlık karşılaşması da olsa prestij maçıydı ve iyi oynamak istiyorduk. Sonuçtan ve oyuncularımın mücadelesinden memnunum."
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