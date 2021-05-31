Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Türkiye - Gine maçı sonrası konuştu!
EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan'ın ardından Gine ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan millilerimiz, Gine engelini aşamadı. Türkiye Gine maçının ardından konuşan teknik direktörümüz Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in Türkiye Gine maçı yorumu...
EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan'ın ardından Gine ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan millilerimiz, Gine engelini aşamadı.
Türkiye Gine maçının ardından konuşan teknik direktörümüz Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in yorumları;
"Önde baskılarımızı daha iyi yapmamız lazımdı. Bu konuda eksiklerimiz var. Rakibin çıktığı pozisyonlarda sıkıntı yaşadık. Daha akıcı, daha az top kaybı yaparak oynamamız gerekiyor. Maçın bazı bölümlerinde sertlikler oldu, o bakımdan iyi bir hazırlık maçıydı."
"Daha az top kaybederek oynamalıyız. Oyunun yönünü değiştirirken çok yavaş kalıyoruz ve rakiplere şans veriyoruz."
"Dorukhan ve Mahmut bugün kendilerini zorladılar. İrfan Can ve Abdülkadir geçirdikleri sakatlık sonrasında istediğimiz ritimde değiller."
"Kimin oynadığı önemli değil. Herkesi hazırlamak zorundayız."
"4 oyuncuyla ilgili kararımı yarın akşam vereceğim. Şimdilik bir sakatlığımız yok. Son ana kadar beklemek zorundayız. Bu kararın heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum."
"Farklı oynayacak rakiplerimiz var. Hepsine hazır olmak zorundayız. Yaklaşık olarak belli bir kadromuz var."
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