31 Mayıs 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Türkiye - Gine maçı sonrası konuştu!

Şenol Güneş: Kadrodan çıkacak 4 ismi...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

hazırlıkları kapsamında 'ın ardından ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mız sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan millilerimiz, Gine engelini aşamadı. maçının ardından konuşan teknik direktörümüz önemli açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in yorumu...

hazırlıkları kapsamında 'ın ardından ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mız sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan millilerimiz, Gine engelini aşamadı.

maçının ardından konuşan teknik direktörümüz önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in yorumları;

"Önde baskılarımızı daha iyi yapmamız lazımdı. Bu konuda eksiklerimiz var. Rakibin çıktığı pozisyonlarda sıkıntı yaşadık. Daha akıcı, daha az top kaybı yaparak oynamamız gerekiyor. Maçın bazı bölümlerinde sertlikler oldu, o bakımdan iyi bir hazırlık maçıydı."

"Daha az top kaybederek oynamalıyız. Oyunun yönünü değiştirirken çok yavaş kalıyoruz ve rakiplere şans veriyoruz."

" ve bugün kendilerini zorladılar. ve geçirdikleri sakatlık sonrasında istediğimiz ritimde değiller."

"Kimin oynadığı önemli değil. Herkesi hazırlamak zorundayız."

"4 oyuncuyla ilgili kararımı yarın akşam vereceğim. Şimdilik bir sakatlığımız yok. Son ana kadar beklemek zorundayız. Bu kararın heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum."

"Farklı oynayacak rakiplerimiz var. Hepsine hazır olmak zorundayız. Yaklaşık olarak belli bir kadromuz var."

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Türkiye-Gine maçının ardından konuştu!

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