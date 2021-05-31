Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Türkiye-Gine maçının ardından konuştu!

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan'ın ardından Gine ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan millilerimiz, Gine engelini aşamadı. Türkiye Gine maçının ardından konuşan teknik direktörümüz Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, "Önde baskılarımızı daha iyi yapmamız lazımdı. Bu konuda eksiklerimiz var. Rakibin çıktığı pozisyonlarda sıkıntı yaşadık. Daha akıcı, daha az top kaybı yaparak oynamamız gerekiyor. Maçın bazı bölümlerinde sertlikler oldu, o bakımdan iyi bir hazırlık maçıydı." dedi.

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