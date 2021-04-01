01 Nisan 2021, Perşembe
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Juventus da Merih Demiral'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Merih, ambulans uçakla Torino'ya dönüş yaptı.
Sassuolu'dan Kaan Ayhan paylaşımı!
Son dakika spor haberleri: Milli Takım kampında corona virüsüne yakalanan Kaan Ayhan hakkında kulübü Sassuolu'dan paylaşım geldi.
A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı. Milli futbolcunun kulübü Sassuolo, sosyal medya hesabı üzerinden Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Juventus da Merih Demiral'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Merih, ambulans uçakla Torino'ya dönüş yaptı.
Il Sassuolo Calcio comunica che è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19.— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) April 1, 2021
Il comunicato ufficiale è su https://t.co/FEsCQ2Ogqv ⬅️
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