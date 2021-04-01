01 Nisan 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Sassuolu'dan Kaan Ayhan paylaşımı!

Sassuolu'dan Kaan Ayhan paylaşımı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Son dakika spor haberleri: kampında corona virüsüne yakalanan hakkında kulübü Sassuolu'dan paylaşım geldi.

A 'da , , ve da maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı. Milli futbolcunun kulübü , sosyal medya hesabı üzerinden Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

da 'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Merih, ambulans uçakla 'ya dönüş yaptı.

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