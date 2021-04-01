01 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika: Sassuolo Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu!
A Milli Takım'ımızın ve İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'nun yıldız futbolcusu Kaan Ayhan'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Serie A ekibi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.
A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı. Milli futbolcunun kulübü Sassuolo, Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
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