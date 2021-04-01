01 Nisan 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika: Sassuolo Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu!

Kaan Ayhan'a corona virüsü şoku!
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

'ımızın ve İtalya takımlarından 'nun yıldız futbolcusu 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Serie A ekibi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

'da , , ve da maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı. Milli futbolcunun kulübü , Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
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