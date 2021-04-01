A Milli Basketbol Takımımızın maç takvimi belli oldu!
Son dakika spor haberleri: FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Erkek Basketbol Milli Takımımızın maç programı belli oldu. Ay yıldızlılar 30 Haziran Çarşamba günü Uruguay, 1 Temmuz Perşembe günü ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.
29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın maç saatleri belirlendi.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.
Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ sabaha karşı 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ yine sabaha karşı 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.
Elemelerin gerçekleşeceği her ülkede, üçer takımdan oluşan iki grup yer alacak. Bu iki grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.
A Erkek Milli Takımımızın maç programı şu şekildedir:
30 Haziran Çarşamba
05.35 TÜRKİYE - Uruguay
1 Temmuz Perşembe
05.35 TÜRKİYE - Çekya
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