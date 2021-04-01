01 Nisan 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Basketbol Takımımızın maç takvimi belli oldu!

A Milli Basketbol Takımımızın maç takvimi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

Son dakika spor haberleri: ’nde mücadele edecek A Erkek Basketbol Milli Takımımızın maç programı belli oldu. Ay yıldızlılar 30 Haziran Çarşamba günü , 1 Temmuz Perşembe günü ise ile karşı karşıya gelecek.

29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında 'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın maç saatleri belirlendi.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını 'nın şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; ve ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra ve bulunuyor.

Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ sabaha karşı 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ yine sabaha karşı 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

Elemelerin gerçekleşeceği her ülkede, üçer takımdan oluşan iki grup yer alacak. Bu iki grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen , 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

A Erkek Milli Takımımızın maç programı şu şekildedir:

30 Haziran Çarşamba
05.35 - Uruguay

1 Temmuz Perşembe
05.35 TÜRKİYE - Çekya

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