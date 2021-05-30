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Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü basın toplantısında konuştu! "Tüm orta sahayı değiştireceğim"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. EURO 2020 ve Gine ile oynanacak olan hazırlık maçı hakkında konuşan Güneş, "Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak için olağanüstü gayretli olacağız. Gine maçında tüm orta sahayı değiştireceğim" dedi. Azerbaycan maçı hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Azerbaycan maçında 3'lü savunma ile oynamamızın nedeni sahadaki durumu görmek içindi. Hangi sistemin daha faydalı olduğunu görürsek onu kullanacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
30.05.2021
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A Milli Takım'ımızın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Antalya'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;

"Son dönemde oyunculara daha fazla yükleme yaptık. Kamp yeri ve kampın zamanı bizim için oldukça güzeldi. Tek üzüntüm 4 oyuncunun aramızdan ayrılacak olması. Genel anlamda iyi çalışıyoruz."

"4 oyuncu maalesef aramızdan ayrılacak. Bu üzücü olacak. Hedefimiz güzel oyunla, iyi bir skor alabilmek. İzleyenlere de keyif vermek istiyoruz."

"Gine maçında baskılı olmaya çalışacağız. Orta sahayı tamamen değiştireceğim. Hücum hattında da değişiklikler olacak. İtalya maçı önemli ama Gine maçını da önemsiyoruz. Yattara'nın ülkesi, sempatik bir tak��m."

"Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak için olağanüstü gayretli olacağız. Gine, birlikte çalıştığım Yattara'nın takımı. Sempatik bir takım. Gine maçında tüm orta sahayı değiştireceğim. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Takımın havası iyi."

"1 Haziran'da kampımız bitecek, 2 Haziran'da buradan ayrılacağız. Dünden itibaren üst seviye yüklemeye başladık o yüzden biraz yorgunuz."

"Oyundaki hatalarımıza baktık, neler yapabileceğimizi konuştuk. Kadromuzu oluşturacağız. 4 oyuncu maalesef aramızdan ayrılacak."

"Gine biliyorsunuz Afrika'nın batı kıyısında. Biraz coğrafya bilgisi de vereyim."

"Azerbaycan maçında 3'lü savunma ile oynamamızın nedeni sahadaki durumu görmek içindi. Hangi sistemin daha faydalı olduğunu görürsek onu kullanacağız."

"Sistem değişikleri çok önemli olan bir şey değil ama buna ihtiyaç var. Bunlar diziliş yöntemleridir. Önemli olan hücum ve savunma yönünü iyi yapmaktır."

"Oyuncunun performansı düşünce mazeret olarak sistem gösterilir. Maç sonunda 'Hocam niye kaybettiniz?' diye sorulunca 'Sistem yüzünden kaybettik, haftaya sistemi değiştireceğiz.' deyip kurtarırız."

"Hangi diziliş bizim için daha kolay olursa onu uygulayacağız. Bazen üçlüye döneceğiz, bazen iki ön liberolu oynayacağız. Oyuncularımızın hepsinin buna uyum sağlayacağını düşünüyorum ama önemli olan onların göstereceği performans."

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