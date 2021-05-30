Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü basın toplantısında konuştu! "Tüm orta sahayı değiştireceğim"
A Milli Takım'ımızın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Antalya'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;
"Son dönemde oyunculara daha fazla yükleme yaptık. Kamp yeri ve kampın zamanı bizim için oldukça güzeldi. Tek üzüntüm 4 oyuncunun aramızdan ayrılacak olması. Genel anlamda iyi çalışıyoruz."
"4 oyuncu maalesef aramızdan ayrılacak. Bu üzücü olacak. Hedefimiz güzel oyunla, iyi bir skor alabilmek. İzleyenlere de keyif vermek istiyoruz."
"Gine maçında baskılı olmaya çalışacağız. Orta sahayı tamamen değiştireceğim. Hücum hattında da değişiklikler olacak. İtalya maçı önemli ama Gine maçını da önemsiyoruz. Yattara'nın ülkesi, sempatik bir tak��m."
"Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak için olağanüstü gayretli olacağız. Gine, birlikte çalıştığım Yattara'nın takımı. Sempatik bir takım. Gine maçında tüm orta sahayı değiştireceğim. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Takımın havası iyi."
"1 Haziran'da kampımız bitecek, 2 Haziran'da buradan ayrılacağız. Dünden itibaren üst seviye yüklemeye başladık o yüzden biraz yorgunuz."
"Oyundaki hatalarımıza baktık, neler yapabileceğimizi konuştuk. Kadromuzu oluşturacağız. 4 oyuncu maalesef aramızdan ayrılacak."
"Gine biliyorsunuz Afrika'nın batı kıyısında. Biraz coğrafya bilgisi de vereyim."
"Azerbaycan maçında 3'lü savunma ile oynamamızın nedeni sahadaki durumu görmek içindi. Hangi sistemin daha faydalı olduğunu görürsek onu kullanacağız."
"Sistem değişikleri çok önemli olan bir şey değil ama buna ihtiyaç var. Bunlar diziliş yöntemleridir. Önemli olan hücum ve savunma yönünü iyi yapmaktır."
"Oyuncunun performansı düşünce mazeret olarak sistem gösterilir. Maç sonunda 'Hocam niye kaybettiniz?' diye sorulunca 'Sistem yüzünden kaybettik, haftaya sistemi değiştireceğiz.' deyip kurtarırız."
"Hangi diziliş bizim için daha kolay olursa onu uygulayacağız. Bazen üçlüye döneceğiz, bazen iki ön liberolu oynayacağız. Oyuncularımızın hepsinin buna uyum sağlayacağını düşünüyorum ama önemli olan onların göstereceği performans."
- İrfan Can Kahveci'den sakatlık yorumu! "5-6 gündür..."
- Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
- Canlı yayında o detayı açıkladı! Cimbom'da Luyindama kararı
- Belözoğlu hakkında konuştu! "Büyük riskler barındırıyor"
- Canlı yayında açıkladı! Yıldız golcüler Kartal'a...
- Levent Kartop: "Emre Belözoğlu'nun Bu İşi Yapabileceğine İnanıyorum" / Spor Ajansı / 29.05.2021
- Beşiktaş Salih Uçan için gün sayıyor
- Görüşme tarihi belli oldu! Sergen Yalçın...
- Vedat Muriqi Galatasaray'a mı gidiyor?
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig