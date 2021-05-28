28 Mayıs 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Gine maçı hazırlıklarına başladı!

A Milli Takım'da Gine mesaisi!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için çalışmalarını sürdüren , ilk hazırlık maçında 'ı 2-1 mağlup etmişti. Gine ile de hazırlık maçı yapacak Ay-yıldızlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenman basına açık gerçekleştirildi. 'nda aday kadrodaki 30 oyuncu da idmanda yer aldı. Milli takım, kampında ilk kez tam kadro çalıştı.

Hafif sakatlıkları geçen ve da takımla antrenmanda yer aldı. Fransa'da ile şampiyonluğa ulaşan ve kampa geç katılan , ve da Antalya kampında ilk antrenmanlarına çıktı.

ile dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan ve da idmanda yer aldı.

Azerbaycan karşılaşmasında oynayan futbolcular yenilenme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ile antrenmana başladı. İstasyon ve top kapma çalışması ile süren idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

İdman öncesinde Şenol Güneş, saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu.

, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

A Milli Takım Gine mesaisine başladı!

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