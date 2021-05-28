Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını değerlendirdi!

Milli Takım farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Uyum sorunu yaşadılar ve istenilen oyunu hem savunma hem hücumda şu an için yeterli seviyede değil. Mutlaka Şenol hoca ve ekibi kalan iki hazırlık maçı oynayıp, tam kadroyu da belirledikten sonra EURO 2020'de bu seyrettiğimiz Milli Takım'ın çok daha seviyesi ve kalitesi yüksek oyun ve oyunlar oynayacağını düşünüyorum. Çünkü 'potansiyelimiz var.'

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