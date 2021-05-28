28 Mayıs 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını değerlendirdi!

Son dakika spor haberleri... EURO 2020 öncesinde A Milli Takım, hazırlık maçında sahasında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...



Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını değerlendirdi!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

REHA KAPSAL - POTANSİYELİMİZ VAR

Şenol hoca hem oynadığımız hem de bundan sonraki Gine maçında sonra 30 kişilik kadrodan 4 oyuncuyu çıkaracak. Bu hazırlık maçları da bu isimleri belirlemesi, onları oynatması, takımın saha içi görüntüsünü görmesi, kafasındaki soru işaretlerinin kalkması açısından olduğu gibi bir de saha içi farklı dizilişleri de denemesi açısından önemli.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını değerlendirdi!

Hazırlık maçları teknik adamlar için vardır. Olumlu ve olumsuz yönden görecekleri, alacaklarını alırlar. Turnuvaya da en iyi şekilde hazırlarlar. 'ımız maça üçlü bir savunmayla başladı. Buradaki 3 stoperin birbirini tamamlamadığı gibi bu sistemde iki tane kenarda oynayan Mert ve , bu üçlü sistemin ofansif oyunlarını çok iyi uygulayabilecek özelliklere sahip değil.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını değerlendirdi!

Orta sahada 'ın top rakipteyken defansif yönü güçlü, Orkun da ofansif yetenekli bir oyuncu. Tekniği iyi, birebir adam eksilten ama takımın pas oyununa katkı sağlayacak bir oyuncu değil. Sağ kenarda oynayan Mert ve önündeki ile sol kenarda oynayan ve 'in top rakipteyken adam paylaşımları doğru değildi. Bu da ilk 25 dakikalık bölümde hem hücum hem savunmada sıkıntı yarattı.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını değerlendirdi!

Düşünceme göre bu sistemi ancak turnuvada oyuncu başlangıcı değil skoru korumak için oyunun son bölümünde uygulayabiliriz. Dörtlü savunmaya geçtikten sonra hem ilk yarı hem ikinci yarıda duran toptan goller bulduk. Duran toplardan gol bulmak çok önemli. Bu da 'ın olumlu meziyeti. bu sezon 'da forma bulamadığından geriye gitmiş.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını değerlendirdi!

santrfor olarak her maç gelişim sağlıyor. hücumda çizgi oyuncuları arasında savunma arkası topsuz koşu yapan, rakip savunmanın dengesini bozan ve bu özelliğiyle de yalnız açık alana değil yerleşik savunma sırtına koşular yapması bir çizgi oyuncusu için çok değerli. Yalnız hız, driplin, adamı geçme beceresiyle değil aynı zamanda savunma yerleşimine göre topla da buluşmak, bu zekaya sahip olmak da değerli.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını değerlendirdi!

Abdülkadir Ömür potansiyeli olan oyuncu, daha fazla kendine güvenmeli. Saha içinde her şeyi yapabilecek zekaya sahip. Daha fazla sorumluluk alması lazım.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını değerlendirdi!

farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Uyum sorunu yaşadılar ve istenilen oyunu hem savunma hem hücumda şu an için yeterli seviyede değil. Mutlaka Şenol hoca ve ekibi kalan iki hazırlık maçı oynayıp, tam kadroyu da belirledikten sonra 'de bu seyrettiğimiz Milli Takım'ın çok daha seviyesi ve kalitesi yüksek oyun ve oyunlar oynayacağını düşünüyorum. Çünkü 'potansiyelimiz var.'

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