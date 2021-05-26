A Milli Takım Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.
Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Ozan Kabak, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı. Mahmut Tekdemir ise dinlendirildi. Sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci ise takımla çalışmalarına devam etti.
Dün gece geç saatlerde kampa katılan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da antrenmanda yer almadı.
Isınmayla başlayan antrenman koşu çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına açık bölümü, pas ve top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
ŞENOL GÜNEŞ OYUNCULARLA YAKINDAN İLGİLENDİ
Teknik direktör Şenol Güneş antrenmanda oyuncularıyla yakından ilgilendi.
Güneş, idman sırasında bazı oyuncularla birebir görüşmeler yaptı.
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