26 Mayıs 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Takım Azerbaycan maçına hazır!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () öncesinde çalışmalarını sürdüren , ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan ve , fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı. ise dinlendirildi. Sakatlığı geçen ise takımla çalışmalarına devam etti.

Dün gece geç saatlerde kampa katılan , ve da antrenmanda yer almadı.

Isınmayla başlayan antrenman koşu çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına açık bölümü, pas ve top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ OYUNCULARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Teknik direktör Şenol Güneş antrenmanda oyuncularıyla yakından ilgilendi.

Güneş, idman sırasında bazı oyuncularla birebir görüşmeler yaptı.

A Milli Takım Azerbaycan maçına hazır! maçına hazır!

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