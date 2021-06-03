03 Haziran 2021, Perşembe
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İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI
"Rakibi zayıf görüp bir an evvel gol atmaya çalışmamız, panik. İyi futbol, sonuna kadar ciddi şekilde oynamaktır. Peşinen hüküm verip, kendi oyunumuzu bozmamak lazım.
Cengiz ve Burak'ın gol atması, moral açısından önemli ama ne olursa olsun hazırlık maçı oyuncularımızın konsantrasyonlarını etkileyebiliyor. Kenan olağanüstü çalıştı. İnanıyorum ki tüm oyuncular, İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar, ona da daha zaman var.
Hakan, Yusuf, Burak, Kaan, Kenan, Merih, Çağlar... Hepsi iyi. Kenan, oyunun başından beri sanki bir final maçıymış gibi oynadı. İtalya maçında bunu bütün oyuncuların yapacağını düşünüyorum. O duygu içinde oynamamız gerektiğini biliyoruz."
Türkiye-Moldova maçının ardından Şenol Güneş: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in gol atması...
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında A Milli Takımı'mız, Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Cengiz ve Burak'ın gol atması, moral açısından önemli ama ne olursa olsun hazırlık maçı oyuncularımızın konsantrasyonlarını etkileyebiliyor. Kenan olağanüstü çalıştı. İnanıyorum ki tüm oyuncular, İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar, ona da daha zaman var." dedi.
EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında A Milli Takımı'mız, Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirdi.
İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI
"Rakibi zayıf görüp bir an evvel gol atmaya çalışmamız, panik. İyi futbol, sonuna kadar ciddi şekilde oynamaktır. Peşinen hüküm verip, kendi oyunumuzu bozmamak lazım.
Cengiz ve Burak'ın gol atması, moral açısından önemli ama ne olursa olsun hazırlık maçı oyuncularımızın konsantrasyonlarını etkileyebiliyor. Kenan olağanüstü çalıştı. İnanıyorum ki tüm oyuncular, İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar, ona da daha zaman var.
Hakan, Yusuf, Burak, Kaan, Kenan, Merih, Çağlar... Hepsi iyi. Kenan, oyunun başından beri sanki bir final maçıymış gibi oynadı. İtalya maçında bunu bütün oyuncuların yapacağını düşünüyorum. O duygu içinde oynamamız gerektiğini biliyoruz."
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