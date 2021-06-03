03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Moldova maçının ardından Şenol Güneş: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in gol atması...

Güneş'ten Cengiz ve Burak yorumu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: öncesi son hazırlık maçında 'mız, 'yı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, " ve 'ın gol atması, moral açısından önemli ama ne olursa olsun hazırlık maçı oyuncularımızın konsantrasyonlarını etkileyebiliyor. olağanüstü çalıştı. İnanıyorum ki tüm oyuncular, maçında bu duyguyla oynayacaklar, ona da daha zaman var." dedi.

öncesi son hazırlık maçında 'mız, 'yı 2-0 mağlup etti. Teknik direktör karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"Rakibi zayıf görüp bir an evvel gol atmaya çalışmamız, panik. İyi futbol, sonuna kadar ciddi şekilde oynamaktır. Peşinen hüküm verip, kendi oyunumuzu bozmamak lazım.

ve 'ın gol atması, moral açısından önemli ama ne olursa olsun hazırlık maçı oyuncularımızın konsantrasyonlarını etkileyebiliyor. olağanüstü çalıştı. İnanıyorum ki tüm oyuncular, maçında bu duyguyla oynayacaklar, ona da daha zaman var.

, , Burak, , Kenan, , ... Hepsi iyi. Kenan, oyunun başından beri sanki bir final maçıymış gibi oynadı. İtalya maçında bunu bütün oyuncuların yapacağını düşünüyorum. O duygu içinde oynamamız gerektiğini biliyoruz."
Türkiye Moldova maçının ardından Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder yorumu!

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