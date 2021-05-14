Şenol Güneş resmen açıkladı! Caner Erkin kadroya neden alınmadı?
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde 30 kişilik geniş aday kadroyu açıkladı. 3 isim ilk kez kadroya davet edilirken, Fenerbahçeli Caner Erkin ise kadroda yer almadı. Deneyimli teknik adam bu tercihinin sebebini açıkladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için 18 Mayıs'ta kampa girecek aday kadroyu açıkladı. Deneyimli teknik adam Caner Erkin'i kadroya almazken, konuyla ilgili gelen soruya da yanıt verdi.
İşte Şenol Güneş'in Caner Erkin yanıtı:
"Caner Erkin bizim için çok değerli bir oyuncu. Özellikle hücuma dönük oyunda yetenekleri itibari ile özel bir oyuncu. İstek, heyecan ve hırs olarak bize iyi bir karakter gösterdi. Ancak oyun anlamında baktığımızda verim olarak beklentilerimizin aşağısında kaldı. Maçlarına da baktığımda defansif yönde çok zayıf kaldığını ve başarı yüzdesinin düştüğünü gözlemledik."
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