Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım'ın 2023 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişiklik!
2023 UEFA Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek olan Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstüründe değişikliğe gidildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre millilerin, 8 Haziran'da Kazakistan ile oynayacağı karşılaşma 12 Ekim'e alındı. İşte Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası maç programı... | Son dakika spor haberleri
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın 8 Haziran'da deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşma 12 Ekim'e alındı. Bu değişikliğin ardından Ümit Milli Takım, eleme grubundaki ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.
Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki maç programı şöyle:
3 Eylül 2021: Türkiye-Belçika
7 Eylül 2021: Türkiye-İskoçya
12 Ekim 2021: Kazakistan-Türkiye
12 Kasım 2021: Belçika-Türkiye
16 Kasım 2021: Türkiye-Danimarka
25 Mart 2022: İskoçya-Türkiye
10 Haziran 2022: Türkiye-Kazakistan
14 Haziran 2022: Danimarka-Türkiye
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