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MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım'ın 2023 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişiklik!

Ümit Milli Takım'ın fikstüründe değişiklik!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

2023 UEFA elemelerinde mücadele edecek olan 'nın fikstüründe değişikliğe gidildi. 'den yapılan açıklamaya göre millilerin, 8 Haziran'da ile oynayacağı karşılaşma 12 Ekim'e alındı. İşte 'ın Avrupa Şampiyonası maç programı... | Son dakika spor haberleri

'nın fikstüründe değişikliğe gidildi.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın 8 Haziran'da deplasmanda ile oynayacağı karşılaşma 12 Ekim'e alındı. Bu değişikliğin ardından , eleme grubundaki ilk maçını 3 Eylül'de sahasında ile yapacak.

Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki maç programı şöyle:

3 Eylül 2021: Türkiye-Belçika

7 Eylül 2021: Türkiye-

12 Ekim 2021: Kazakistan-Türkiye

12 Kasım 2021: Belçika-Türkiye

16 Kasım 2021: Türkiye-

25 Mart 2022: İskoçya-Türkiye

10 Haziran 2022: Türkiye-Kazakistan

14 Haziran 2022: Danimarka-Türkiye

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