Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | A Milli Takım hazırlık maçı
Euro 2020 öncesi hazırlıkları kapsamında A Milli Takım'ımız ile Azerbaycan Milli Takım'ı karşı karşıya gelecek mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve aday kadro yer alıyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ımız, Antalya kampındaki ilk hazırlık mücadelesinde Azerbaycan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Azerbaycan maçı 27 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)
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