08 Nisan 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Azerbaycan'dan Türkiye'ye jest! Bakü'de oynanacak olan Euro 2020 maçları...

Azerbaycan'dan millilere jest! Bakü'de oynanacak maçlar...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

'de mücadele edecek olan 'ımıza, 'dan büyük jest geldi. tarafından yapılan açıklamada, millilerin 'de oynayacağı ve maçlarına seyirci alınacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'ndan merakla beklenen açıklama geldi. 'nin 'nda oynayacağı iki maçı için bir süredir seyirci alınıp alınmayacağı tartışılıyordu. Kovid-19 vakalarının her geçen gün artması ve virüsün yeni mutasyonundaki bulaşıcılığın eskiye kıyasla daha çarpıcı olması nedeniyle maçların seyircisiz oynanacağı gündemdeydi. Futbol Federasyonu, bu belirsizliği ortadan kaldırarak; maçlara seyirci alınıp alınmayacağını duyurdu.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANACAK

Bugün, Azerbaycan Futbol Federasyonu; Türkiye maçlarının seyircili oynanabilmesi için 'ya yeterlilik raporunu sundu. Maçın yüzde 50 kapasite ile oynanabileceği ifadesinin yer aldığı raporda; Azerbaycan'ın Türkiye'ye Euro 2020 yolunda yapmış olduğu jest gönülleri fethetti. Peki, Olimpiyat Stadyumu'na kaç seyirci alınacak?

BAKÜ OLİMPİYAT STADYUMU'NUN KAPASİTESİ

6 Haziran 2011'de İlham Aliyev ve davetlileri öncülüğünde temeli atılan Bakü Olimpiyat Stadyumu, ülkenin en büyük stadı olma özelliğini koruyor. Eş zamanlı olarak 69 bin 870 seyircinin giriş yapabildiği stadda, Türkiye maçları için 35 bin seyircinin alınması planlanıyor.

TÜRKİYE AZERBAYCAN'DA HANGİ MAÇLARI OYNAYACAK?

Euro 2020'de A Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak olan 'nda Türkiye'de oldukça kritik iki müsabakaya çıkacak. A Milli Takımımızın oynayacağı maçlar ve maçların tarihleri şu şekilde;

Türkiye - (16 Haziran 2021)
- Türkiye (20 Haziran 2021)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
A Milli Takım'ın sıralaması belli oldu! A Milli Takım'ın sıralaması belli oldu!
İtalya-Türkiye maçına seyirci kararı! İtalya-Türkiye maçına seyirci kararı!
Milli yıldız açıkladı! Covid-19 testim pozitif Milli yıldız açıkladı! "Covid-19 testim pozitif"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör