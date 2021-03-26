26 Mart 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takım'ımız Norveç maçı için İspanya'da!

A Milli Futbol Takımı İspanya'da!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

, 2. maçında Norveç ile oynayacağı mücadele için 'ya ulaştı.

, ikinci karşılaşmasında yarın Norveç ile oynayacağı maç için 'ya ulaştı.

Ay-yıldızlılar, 'ndan kalkan özel uçakla Norveç maçına ev sahipliği yapacak İspanya'nın kentindeki San Julian Havalimanı'na indi. Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafileyi havalimanında Türkiye'nin Büyükelçisi karşıladı. Milli kafile daha sonra konaklayacakları otele geçti.

A Milli Futbol Takımı, müsabakanın son hazırlıklarını Malaga'daki 'nda TSİ 20.00'de tamamlayacak. Teknik direktör ve , TSİ 19.30'da düzenlenecek toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Norveç-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci karşılaşmasında yarın Norveç ile oynayacağı maç için İspanya'ya ulaştı.

Ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Norveç maçına ev sahipliği yapacak İspanya'nın Malaga kentindeki San Julian Havalimanı'na indi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafileyi havalimanında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı. Milli kafile daha sonra konaklayacakları otele geçti.

A Milli Futbol Takımı, müsabakanın son hazırlıklarını Malaga'daki La Rosaleda Stadı'nda TSİ 20.00'de tamamlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve Hakan Çalhanoğlu, TSİ 19.30'da düzenlenecek toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Norveç-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.
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