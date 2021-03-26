26 Mart 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Hollanda'ya futbol dersi verdi! İşte o istatistikler...

Az ama öz! Millilerden Hollanda'ya futbol dersi
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.03.2021

maçında , 'yı 4-2 mağlup etmişti. Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşanırken milliler, 'ya adeta futbol dersi verdi. İşte o istatistikler... | Son dakika spor haberleri

Milli Takımımız, Dünya Kupası elemeleri G Grubu ilk maçında 'yı 4-2 yenip sahadan silerken, istatistikleri ile futbolda doğruların önemini bir kez daha gösterdi. 'ya tabiri caizse 'az ama öz oynama' dersi veren ayyıldızlılar, rakibinden daha az topla oynamasına, daha az hücum yapmasına, daha az şut atmasına rağmen 4 gol bulmayı başardı. Hollanda'nın neredeyse yarısı kadar topa sahip olan (yüzde 66-34) millilerimiz, buna karşın fırsatları değerlendirerek skor yaptı. Bulduğu 4 golün 3'ünü ceza sahası dışından kaydeden Güneş'in öğrencileri, yine 4 golün 2'sini duran toptan attı.

ZAFERİ HAK ETTİ

Millilerimiz, rakip kaleye çektiği 8 şutta 6 isabet sağlayarak yüzde 75 gibi yüksek bir oran yakaladı. Ceza sahası dışından attığı 5 şutun da tamamında hedefi bulmayı başardı. Ay-yıldızlılarımız oyunun savunma tarafında da takdir aldı. Top kapmada yüzde 72 başarı sağlayan Milli Takım, rakibine göre 28 kez daha (35-7) fazla top uzaklaştırdı, Hollanda hücum paslarının 15'ini önlerken rakip sadece 7 top kesti. Milliler, ayrıca daha çok ikili mücadele (yüzde 51- 49) ve hava topu kazandı (yüzde 58-41). tüm bu verilere göre galibiyeti hak ederek aldığını gösterdi. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Hıncal Uluç'tan flaş sözler! Tesadüfen kazandık Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Tesadüfen kazandık"
Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu! Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör