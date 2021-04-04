04 Nisan 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Orkun Kökçü corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı
Son dakika spor haberi... Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. 20 yaşındaki futbolcunun testinin pozitif çıkmasıyla birlikte milli takımdaki vaka sayısı 16'ya yükseldi.
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Orkun Kökçü, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'da daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Kaan Ayhan, Enes Ünal, Kenan Karaman, Deniz Türüç, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü corona virüsüne yakalanmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig