04 Nisan 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Orkun Kökçü corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

Milli yıldız açıkladı! Covid-19 testim pozitif
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberi... forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. 20 yaşındaki futbolcunun testinin pozitif çıkmasıyla birlikte milli takımdaki vaka sayısı 16'ya yükseldi.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Orkun Kökçü, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

'da daha önce , , , , , , , , , , , , , Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü corona virüsüne yakalanmıştı.

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