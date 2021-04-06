06 Nisan 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak olan İtalya - Türkiye maçına seyirci alınacak mı? Karar verildi...

İtalya-Türkiye maçına seyirci kararı!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

açılış maçında A Milli Takım'ımızın ile oynayacağı maç öncesinde flaş bir seyirci kararı verildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takım'ımızın ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası müsabakası seyircili oynanacak.

'un haberine göre hükumeti, karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdi.

'nda oynanacak müsabakayı takip edecek taraftar sayısının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

EURO 2020'DE MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMIMIZ

11 Haziran 2021: İtalya - ()
16 Haziran 2021: Türkiye - ()
20 Haziran 2021: - Türkiye (Bakü)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Milli yıldız açıkladı! Covid-19 testim pozitif Milli yıldız açıkladı! "Covid-19 testim pozitif"
Milli yıldıza corona şoku! Milli yıldıza corona şoku!
TFF'den prim açıklaması! A Milli Takım'a... TFF'den prim açıklaması! "A Milli Takım'a..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör