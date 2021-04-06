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11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)
Son dakika spor haberi: 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak olan İtalya - Türkiye maçına seyirci alınacak mı? Karar verildi...
2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Takım'ımızın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde flaş bir seyirci kararı verildi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takım'ımızın İtalya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası müsabakası seyircili oynanacak.
TRT Spor'un haberine göre italyan hükumeti, karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdi.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayı takip edecek taraftar sayısının daha sonra açıklanacağı belirtildi.
EURO 2020'DE MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMIMIZ
11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)
16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)
20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)
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