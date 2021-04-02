02 Nisan 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan prim açıklaması! "A Milli Takım..."

TFF'den prim açıklaması! A Milli Takım'a...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Türkiye , 'a ve maçlarının ardından prim verildiği iddialarını yalanladı. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberleri

Türkiye (TFF), futbolcularının ve maçlarından sonra aldıkları iddia edilen prim rakamlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten prim açıklaması: Şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Söz konusu haberlerde; futbolcularımızın, Hollanda ve Norveç maçlarıyla ilgili olarak hak ettikleri iddia edilen gerçek dışı prim rakamları dile getirilmektedir.

Şu anda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek Milli Takım oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir.

Büyük mücadele sonucunda EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan ve 'ne iyi bir başlangıç yaparak grubunda ilk 3 maçı lider tamamlayan takımımızı doğru olmayan haberlerle gündeme getirmek kimseye fayda sağlamayacağı gibi, 'ın kutsallığı ile de bağdaşmamaktadır.

Milli Takımımızın şu andaki hedefleri, 'nda ülkemizi en üst seviyede temsil etmek, 'ne katılmak ve bayrağımızı sürekli başarılarla dalgalandırmaktır.

Türk halkından buna benzer gerçek olmayan haberlere rağbet etmemesini diliyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kendilerini mutlu etmek için çabalayan ""a inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz.

Saygılarımızla."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Güneş'ten prim açıklaması! Şu ana kadar... Güneş'ten prim açıklaması! Şu ana kadar...
Hocası resmen açıkladı! Milli yıldız corona virüsüne yakalandı Hocası resmen açıkladı! Milli yıldız corona virüsüne yakalandı
Milli yıldıza corona şoku! Milli yıldıza corona şoku!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör