Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'ın corona virüsü test sonucu pozitif çıktı
Son dakika spor haberleri: A Milli Takımı'mızın yıldız isimlerinden Kenan Karaman'ın da corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Karaman'ın kulübü Fortuna Düsseldorf sosyal medya hesabından haberi duyurdu.
Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, milli takımdan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.
Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.
Angreifer @karamank26 wurde nach seiner Rückkehr von der türkischen Nationalmannschaft positiv auf das Corona-Virus getestet. Das ergab die PCR-Testung am Donnerstag. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne und fällt gegen @sv98 aus.— Fortuna Düsseldorf (@f95) April 2, 2021
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