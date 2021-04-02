02 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'ın corona virüsü test sonucu pozitif çıktı

Milli yıldıza corona şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'mızın yıldız isimlerinden 'ın da corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Karaman'ın kulübü sosyal medya hesabından haberi duyurdu.

takımlarından 'ta forma giyen milli futbolcu 'ın yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

kulübünden yapılan açıklamada, milli takımdan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü 'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.

Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

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