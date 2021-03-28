28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak!

Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

Son dakika spor haberleri: (TFF), 30 Mart Salı günü ’nda oynanacak - karşılaşmasına yüzde 15 kapasite oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "'nda 30 Mart Salı günü 'nda oynanacak - karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, ve protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır." ifadelerine yer verildi.

11 BİN 514 SEYİRCİ MAÇI İZLEYECEK

76 bin 761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye - Letonya maçını 11 bin 514 taraftar seyredecek.

İstanbul'daki Türkiye - Letonya maçı seyircili

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