A Milli Takım'dan Euro 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi 2 hazırlık maçı!
Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu. Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu’nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
Haziran ayında başlayacak EURO 2020'de A grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın hazırlık maçları programı belli oldu. Buna göre milliler, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya'da Azerbaycan ile, 31 Mayıs Pazartesi günü ise Antalya'da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.
Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak."
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