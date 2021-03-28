28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Çağlar Söyüncü'den Norveç - Türkiye maçı sonrası açıklamalar! "Biz kimseden korkmuyoruz"

Çağlar Söyüncü: Biz kimseden korkmuyoruz
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

A Milli Futbol Takım'ımızın yıldız futbolcusu , 2022 FIFA Elemeleri'nde 3-0 kazanılan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, "Maçtan önce sosyal medyada da algı oldu, korkuyor gibi. Biz kimseyi büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabını saha içinde veriyoruz." dedi.

2022 Elemeleri ikinci maçında 'i 3-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takım'ımızda başarılı stoper , karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Attığı golle galibiyete önemli katkıda bulunan başarılı stoper açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Tüm İslam aleminin Berat kandili mübarek olsun. Dünya Kupası da Avrupa Şampiyonası gibi çok önemli. Benim de sakatlığım vardı, burayı çok özlemiştim. Bu maçla birlikte performansım da güzel gidiyor. Maçımız bitti, yendik ama hatalarımız var. Onlara çalışacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Letonya'yı da yenip inşallah yolumuza devam edeceğiz. Maçtan önce sosyal medyada da algı oldu, korkuyor gibi. Biz kimseyi büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabını saha içinde veriyoruz. Rakibimize iyi çalıştık. Her şey yolunda gitti. Allaha şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Bu turnavaya çok önem veriyoruz. Oraya gitmeyi çok istiyoruz. Tüm turnuvalara talibiz, kalitemizi göstereceğiz.

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