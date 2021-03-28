Çağlar Söyüncü'den Norveç - Türkiye maçı sonrası açıklamalar! "Biz kimseden korkmuyoruz"

A Milli Futbol Takım'ımızın yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 3-0 kazanılan Norveç maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, "Maçtan önce sosyal medyada da algı oldu, korkuyor gibi. Biz kimseyi büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabını saha içinde veriyoruz." dedi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Norveç'i 3-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takım'ımızda başarılı stoper Çağlar Söyüncü, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Attığı golle galibiyete önemli katkıda bulunan başarılı stoper açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Tüm İslam aleminin Berat kandili mübarek olsun. Dünya Kupası da Avrupa Şampiyonası gibi çok önemli. Benim de sakatlığım vardı, burayı çok özlemiştim. Bu maçla birlikte performansım da güzel gidiyor. Maçımız bitti, yendik ama hatalarımız var. Onlara çalışacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Letonya'yı da yenip inşallah yolumuza devam edeceğiz. Maçtan önce sosyal medyada da algı oldu, korkuyor gibi. Biz kimseyi büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabını saha içinde veriyoruz. Rakibimize iyi çalıştık. Her şey yolunda gitti. Allaha şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Bu turnavaya çok önem veriyoruz. Oraya gitmeyi çok istiyoruz. Tüm turnuvalara talibiz, kalitemizi göstereceğiz.

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