28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası yıldız isme övgü! "Görünmez kahraman"

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Norveç ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz, rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı ve ikinci maçlar sonunda liderliğe yükseldi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı değerlendirirken milli futbolcuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Üründül'ün bugünkü yazısı...

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası yıldız isme övgü! Görünmez kahraman
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

maçının yorgunluğunu ve 'in fizik açıdan da güçlü bir takım olduğunu düşündüğümüzde işimizin hiç de kolay olmadığı görünüyordu. Ancak daha 4. dakikada gelen gol çok önemli bir moral-motivasyon oldu. Golün sonrasında beklediğim gibi Norveç tempoyu yükselterek oyunu domine etmeye başladı. Biz de geride alan daraltıyor ve 'ın iki stoperimizle bütünleşmesiyle Sörloth ve 'ı kontrol altına alıyorduk.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası yıldız isme övgü! Görünmez kahraman

Bir korner atışı sonunda attığımız ikinci gol çok kıymetliydi. Bu takımımızı iyice rahatlattı. Kendi alanımızda kazandığımız toplarda ayağa paslarla tempoyu ayarlayıp aktif dinlenmeyi de ihmal etmeden devreyi önemli bir avantajla bitirdik. İkinci yarının da ilk 15 dakikası çok önemliydi. Rakip tempoyu iyice artırdı, biz de savunma yönünü iyi yapıyorduk.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası yıldız isme övgü! Görünmez kahraman

Geride iyi yerleşmemizin bence en önemli nedeni, 'in orta saha oyuncularının iyi top yapmalarına rağmen kişisel adam eksiltme özelliklerinin olmamasıydı. Bu yüzden pas-pas set oyunu deniyorlardı.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası yıldız isme övgü! Görünmez kahraman

Bu arada mükemmel bir gole imza atarak işi bitirdi. Ondan sonra rakibin de direnci kırıldı ve çok önemli bir 3 puanı daha hanemize yazdırdık. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. bloğumuzdaki iki önemli eksiği, yerine oynayanlar hiç hissettirmedi.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası yıldız isme övgü! Görünmez kahraman

Tabii ki sahanın yıldızı 'dır. Sahada pek görünmez gibi oynayan ama çok akıllı işler yapan benim dün gece için ön plana aldığım bir isim. Bu iki maçın mutluluğunu yaşarken, 'nın bugüne kadar başımıza açtığı işleri de aklımızdan çıkarmadan salı gecesine hazırlanmalıyız.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası yıldız isme övgü! Görünmez kahraman

İspanyol hakem , mükemmel bir yönetim gösterdi. VAR da olsa hiçbir kararına 'incele' uyarısı gelmezdi.

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