28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Alexander Sörloth Norveç - Türkiye maçı sonrası konuştu! "Küçük farklarla gol atamadık"

Sörloth: Küçük farklarla gol atamadık
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.03.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takım'ımıza 3-0 mağlup olan 'te golcü futbolcu , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sörloth, "Küçük farkla savaşı kaybettik. Direkten dönen bir şutum var, küçük farklarla gol atamadık, santimetrelerden bahsediyoruz. Bu küçük farklar, savaşların sonucunu belli eden farklar oluyor." dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, 'e konuk oldu. Millilerimiz, rakibini 3-0'la geçerek gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve liderliğe yükseldi. Mücadele sonrası bir dönem forması da giyen Norveçli golcü , Norveç - maçını değerlendirdi.

Sörloth, "Küçük farkla savaşı kaybettik. Direkten dönen bir şutum var, küçük farklarla gol atamadık, santimetrelerden bahsediyoruz. Bu küçük farklar, savaşların sonucunu belli eden farklar oluyor. Artık kalan maçlarımızın hepsini kazanmalıyız. Bunu yapabiliriz, ihtimal var. Ceza alanı etrafındaydık ancak ceza alanı içinde keskin değildik. Son dönemde çok gol attık, bu alışık olmadığımız bir durum. Aynı zamanda geride de daha sağlam durmalıyız. Bunlar bizim düzeltmemiz gereken şeyler." ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Yıldız isme övgü! Görünmez kahraman Yıldız isme övgü! "Görünmez kahraman"
Dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama... Dikkat çeken sözler! "Sert soğuklara alışıklar ama..."
Yabancı basın manşeti attı! Türkler mesaj verdi Yabancı basın manşeti attı! "Türkler mesaj verdi"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör