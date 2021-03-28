Alexander Sörloth Norveç - Türkiye maçı sonrası konuştu! "Küçük farklarla gol atamadık"
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takım'ımıza 3-0 mağlup olan Norveç'te golcü futbolcu Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sörloth, "Küçük farkla savaşı kaybettik. Direkten dönen bir şutum var, küçük farklarla gol atamadık, santimetrelerden bahsediyoruz. Bu küçük farklar, savaşların sonucunu belli eden farklar oluyor." dedi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Norveç'e konuk oldu. Millilerimiz, rakibini 3-0'la geçerek gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve liderliğe yükseldi. Mücadele sonrası bir dönem Trabzonspor forması da giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth, Norveç - Türkiye maçını değerlendirdi.
Sörloth, "Küçük farkla savaşı kaybettik. Direkten dönen bir şutum var, küçük farklarla gol atamadık, santimetrelerden bahsediyoruz. Bu küçük farklar, savaşların sonucunu belli eden farklar oluyor. Artık kalan maçlarımızın hepsini kazanmalıyız. Bunu yapabiliriz, ihtimal var. Ceza alanı etrafındaydık ancak ceza alanı içinde keskin değildik. Son dönemde çok gol attık, bu alışık olmadığımız bir durum. Aynı zamanda geride de daha sağlam durmalıyız. Bunlar bizim düzeltmemiz gereken şeyler." ifadelerini kullandı.
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