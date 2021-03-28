28 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Türkiye - Letonya maçının hakemi açıklandı
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Mill Futbol Takım'ımızın Letonya ile oynayacağı maçı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Türkiye - Letonya maçının hakemi açıklandı. 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.
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