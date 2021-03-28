28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye - Letonya maçının hakemi açıklandı

Türkiye - Letonya maçına Polonyalı hakem
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

'nda A Mill Futbol Takım'ımızın ile oynayacağı maçı Polonyalı hakem yönetecek.

'nda oynanacak Türkiye - maçının hakemi açıklandı. 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem yönetecek.

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