28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Sert soğuklara alışıklar ama..."

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç'in konuğu oldu. Baştan sonra başarılı bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlılar, rakibini Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından spor yazarları, Norveç - Türkiye maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

REHA KAPSAL - AİLE BAĞLARI

Farklı Hollanda galibiyetinden sonra maçına bunun yansımasının nasıl olacağı merak ediliyordu. Öncelikle , her iki maçta da 1-0'ı bulup rakiplerine topu bırakıp, çok doğru alan yerleşimleri yaparak galip gelmesini bildi. Bunu da uygularken hatlar arasında kopukluk olmadan bir bütünlük arz ederek aynı zamanda da hızlı çıktığı hücumlarla tehlikeler yarattı. Özellikle bu kurgunun en önemli planı buydu.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...

Derinlemesine kaleye yakın bir savunma, saha içi oyun bütünlüğü, kazanılan toplarda savunmadan hücuma geçiş oyunlarının en iyi şekilde uygulanması ve bununla beraber duran top organizasyonlarını başarıyla yapmamız.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...

'nda özellikle Sörloth-Haaland ikilisinin performansının merak edildiği gibi bizim de onlara karşı özellikle bölgesel savunmada nasıl performans vereceğimiz çok önemliydi. Bunu da --- dörtlüsü en iyi şekilde uyguladılar.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...

yine sahada oyun lideri olarak hem arkadaşlarını konuşarak yönlendirip, hem de topu tutarak pas bağlantılarını çok doğru yaptı. , orta sahadaki savunma oyununu iyi oynadığı gibi hızlı çıkışlarla attığı gol gibi hücuma destekler de verdi. Saha genelinde bütün oyuncular taktik disipline sadık kalarak top bizdeyken ve rakipteyken pozisyon oyununu en iyi şekilde uyguladılar. , ve diğer arkadaşlarına göre eksiksiz oynadılar diyebiliriz.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...

Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkmamızın en büyük etkenlerinden biri de arkadaşlık duygusunun, sevginin, takımdaşlığın çok yüksek olmasıydı. Oynayanıyla oynamayanıyla bu duyguları çok yoğun yaşayan bir milli takım kadrosu var. Hem takımın tecrübeli isimleri, hem gençler, hem de Avrupa'da önemli kulüplerde oynayan oyuncuların birbirlerine karşı hareketleri, maç önü ve sonu verdikleri beyanatlar, saha içindeki samimi davranışları hiçbir ego olmadan aralarında çok sağlam bir 'aile bağı' oluştuğunu gösteriyor. Bu olumlu görüntüyü saha dışında sağlayan, saha içinde de başarıya ulaşılmasındaki en büyük etken 'in hakkını da fazlasıyla teslim etmemiz gerekir.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...

Bu maçlarda başarılı olunur, olunmaz. Tabii ki hedef başarılı olmak. Ama öyle güzel bir milli takımımız var ki, şüphesiz bütün Türkiye'nin gönlü, duyguları ve duaları 'bizim çocuklar'la… Artık gruptaki bütün ipleri elimize aldık. Yalnız bizimle birlikte grup birinciliğine oynayan Hollanda ve 'e karşı puan farkı değil, ikili averajlarda da üstünlük sağladık.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...

TURGAY DEMİR - KULE DİBİNDEN!

'in iki kulesi var! Sağdan soldan esterabim yapacaklar; ya Haaland vuracak ya Sörloth! Onların hayat hikayesini özeti bu.. Bizim çocuklar bu hikayeye farklı bir mana kazandırdılar! "Kule dibinden" ayrılmayan Kaan ve ofsayt pozisyonunda yaptıkları iki vuruş dışında KULELERE pozisyon bile vermediler.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...

Çok iyi bir maç çıkardık vesselam… Beşinci dakikada, hem de uzunu kısası iyi olan paslar ve harika bir şutla öne geçtik. şok bile yaşamadı! "Biz şimdi bir-iki tane atarız" der gibiydiler… Havalı havalı yüklendiler! Sonra mı!? Sonra kule dibinden ayrıldı, rakip kale dibine girdi ve mükemmel bir kafa golü attı… İşte bu golden sonra Norveç buz tuttu! Kuzey ülkesi malum sert soğuklara alışıklar ama böylesini hiç beklemiyorlardı… Zemheriye yakalandılar…

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...

Ozan'ın attığı bir üçüncü gol var ki, öncesiyle, sonrasıyla muhteşemdi. Önce kalesi önünde yaptığımız paslaşmalarla YILDIZ çizdik ardından Ozan, sol çaprazdan sağ köşeye gönderdiği topla HİLAL yaptı! Oldu mu sana AY-YILDIZ… Küüüüüt Norveçli yerde!

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...

Solbakken, "Karşımıza Fransa ve Hollanda maçlarındaki Türkiye mi çıkacak yoksa Uluslar Kupası'ndaki Türkiye mi, merak ediyorum" derken aslında "Hangisi olursa olsun fark etmez" edasında konuşuyordu… Sanırım hem merakını giderdi, hem de Türkler'in roman değil tarih yazdığını öğrenmiş oldu.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! Sert soğuklara alışıklar ama...

, Ozan, Yusuf başta tüm çocuklar muhteşem oynadılar. İnşallah hep böyle devam etsinler. Bu kadro motive olduğu zaman yenemeyeceği takım yok. Biz de milletçe yanlarında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Helal olsun çocuklar… Unutmadan… Sahada iyi hakemler olunca VAR sistemine ihtiyaç bile duymuyoruz… İspanyol Alejandro Hernandez adildi ve gördüklerini çaldı, görmediklerini değil… Yardımcıları ise bazen bizim VAR'ın bile yakalayamadığı ofsaytları videosuz yakaladılar… Böyle hakemlere can kurban. Darısı ligimizin başına!

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