Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Sert soğuklara alışıklar ama..."
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç'in konuğu oldu. Baştan sonra başarılı bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlılar, rakibini Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından spor yazarları, Norveç - Türkiye maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
REHA KAPSAL - AİLE BAĞLARI
Farklı Hollanda galibiyetinden sonra Norveç maçına bunun yansımasının nasıl olacağı merak ediliyordu. Öncelikle A Milli Takım, her iki maçta da 1-0'ı bulup rakiplerine topu bırakıp, çok doğru alan yerleşimleri yaparak galip gelmesini bildi. Bunu da uygularken hatlar arasında kopukluk olmadan bir bütünlük arz ederek aynı zamanda da hızlı çıktığı hücumlarla tehlikeler yarattı. Özellikle bu kurgunun en önemli planı buydu.
Derinlemesine kaleye yakın bir savunma, saha içi oyun bütünlüğü, kazanılan toplarda savunmadan hücuma geçiş oyunlarının en iyi şekilde uygulanması ve bununla beraber duran top organizasyonlarını başarıyla yapmamız.
Norveç Milli Takımı'nda özellikle Sörloth-Haaland ikilisinin performansının merak edildiği gibi bizim de onlara karşı özellikle bölgesel savunmada nasıl performans vereceğimiz çok önemliydi. Bunu da Mert Müldür-Kaan Ayhan-Çağlar Söyüncü-Umut Meraş dörtlüsü en iyi şekilde uyguladılar.
Burak Yılmaz yine sahada oyun lideri olarak hem arkadaşlarını konuşarak yönlendirip, hem de topu tutarak pas bağlantılarını çok doğru yaptı. Ozan Tufan, orta sahadaki savunma oyununu iyi oynadığı gibi hızlı çıkışlarla attığı gol gibi hücuma destekler de verdi. Saha genelinde bütün oyuncular taktik disipline sadık kalarak top bizdeyken ve rakipteyken pozisyon oyununu en iyi şekilde uyguladılar. Uğurcan, Çağlar ve Umut Meraş diğer arkadaşlarına göre eksiksiz oynadılar diyebiliriz.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkmamızın en büyük etkenlerinden biri de arkadaşlık duygusunun, sevginin, takımdaşlığın çok yüksek olmasıydı. Oynayanıyla oynamayanıyla bu duyguları çok yoğun yaşayan bir milli takım kadrosu var. Hem takımın tecrübeli isimleri, hem gençler, hem de Avrupa'da önemli kulüplerde oynayan oyuncuların birbirlerine karşı hareketleri, maç önü ve sonu verdikleri beyanatlar, saha içindeki samimi davranışları hiçbir ego olmadan aralarında çok sağlam bir 'aile bağı' oluştuğunu gösteriyor. Bu olumlu görüntüyü saha dışında sağlayan, saha içinde de başarıya ulaşılmasındaki en büyük etken Şenol Güneş'in hakkını da fazlasıyla teslim etmemiz gerekir.
Bu maçlarda başarılı olunur, olunmaz. Tabii ki hedef başarılı olmak. Ama öyle güzel bir milli takımımız var ki, şüphesiz bütün Türkiye'nin gönlü, duyguları ve duaları 'bizim çocuklar'la… Artık gruptaki bütün ipleri elimize aldık. Yalnız bizimle birlikte grup birinciliğine oynayan Hollanda ve Norveç'e karşı puan farkı değil, ikili averajlarda da üstünlük sağladık.
TURGAY DEMİR - KULE DİBİNDEN!
Norveç'in iki kulesi var! Sağdan soldan esterabim yapacaklar; ya Haaland vuracak ya Sörloth! Onların hayat hikayesini özeti bu.. Bizim çocuklar bu hikayeye farklı bir mana kazandırdılar! "Kule dibinden" ayrılmayan Kaan ve Çağlar ofsayt pozisyonunda yaptıkları iki vuruş dışında KULELERE pozisyon bile vermediler.
Çok iyi bir maç çıkardık vesselam… Beşinci dakikada, hem de uzunu kısası iyi olan paslar ve harika bir şutla öne geçtik. Norveç şok bile yaşamadı! "Biz şimdi bir-iki tane atarız" der gibiydiler… Havalı havalı yüklendiler! Sonra mı!? Sonra Çağlar kule dibinden ayrıldı, rakip kale dibine girdi ve mükemmel bir kafa golü attı… İşte bu golden sonra Norveç buz tuttu! Kuzey ülkesi malum sert soğuklara alışıklar ama böylesini hiç beklemiyorlardı… Zemheriye yakalandılar…
Ozan'ın attığı bir üçüncü gol var ki, öncesiyle, sonrasıyla muhteşemdi. Önce Norveç kalesi önünde yaptığımız paslaşmalarla YILDIZ çizdik ardından Ozan, sol çaprazdan sağ köşeye gönderdiği topla HİLAL yaptı! Oldu mu sana AY-YILDIZ… Küüüüüt Norveçli yerde!
Solbakken, "Karşımıza Fransa ve Hollanda maçlarındaki Türkiye mi çıkacak yoksa Uluslar Kupası'ndaki Türkiye mi, merak ediyorum" derken aslında "Hangisi olursa olsun fark etmez" edasında konuşuyordu… Sanırım hem merakını giderdi, hem de Türkler'in roman değil tarih yazdığını öğrenmiş oldu.
Çağlar, Ozan, Yusuf başta tüm çocuklar muhteşem oynadılar. İnşallah hep böyle devam etsinler. Bu kadro motive olduğu zaman yenemeyeceği takım yok. Biz de milletçe yanlarında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Helal olsun çocuklar… Unutmadan… Sahada iyi hakemler olunca VAR sistemine ihtiyaç bile duymuyoruz… İspanyol Alejandro Hernandez adildi ve gördüklerini çaldı, görmediklerini değil… Yardımcıları ise bazen bizim VAR'ın bile yakalayamadığı ofsaytları videosuz yakaladılar… Böyle hakemlere can kurban. Darısı ligimizin başına!
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