27 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Ozan Tufan paylaşımı! "Koçum benim helal olsun"
A Milli Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, deplasmanda Norveç'i 3-0 mağlup etti. Mücadeleye attığı 2 golle damga vuran Ozan Tufan hakkında, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil övgü dolu bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'mız, G Grubu'ndaki ikinci maçında da Norveç'i 3-0 devirdi.
Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle zafere uzanan Ay-Yıldızlılar, puanını 6'ya çıkarıp averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil, maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan Ozan Tufan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Özil yaptığı paylaşıma, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.
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