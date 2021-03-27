27 Mart 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Ozan Tufan paylaşımı! "Koçum benim helal olsun"

Mesut'tan o paylaşım! Koçum benim Ozan
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

A Milli Takım'ımız ikinci maçında, deplasmanda 'i 3-0 mağlup etti. Mücadeleye attığı 2 golle damga vuran hakkında, 'nin yıldız oyuncusu övgü dolu bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'ne galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'mız, 'ndaki ikinci maçında da 'i 3-0 devirdi.

(2) ve 'nün golleriyle zafere uzanan Ay-Yıldızlılar, puanını 6'ya çıkarıp averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından 'de forma giyen dünya yıldızı , maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan Ozan Tufan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özil yaptığı paylaşıma, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.

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