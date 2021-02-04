04 Şubat 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Bayram Bektaş A Milli Futbol Takımı teknik heyetine katıldı

Güneş'in yeni yardımcısı açıklandı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

(TFF), teknik direktör 'ın, Direktör Yardımcısı olarak Ay Yıldızlı ekibin teknik heyetine katıldığını açıkladı.

Teknik Direktörü , Bektaş'ın göreve gelişiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve 'ne katılmamız yolunda emeği bulunan hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

lisans sahibi olan Bayram Bektaş, , , , , ve takımlarında teknik direktörlük, A Milli Takımda da yine yardımcı teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

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