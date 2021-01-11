11 Ocak 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Ümit Milli Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 23-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampı kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2021 yılının Mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 23-28 Ocak tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 23 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın hazırlık kampı aday kadrosuna davet ettiği oyuncular şöyle:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berk Balaban (Ankaraspor)

Defans: Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Serdar Saatçi (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Furkan Metin (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Nafican Yardımcı (Çorum FK)

Orta Saha: Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Atalay Babacan (Adanaspor A.Ş.), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Batuhan Kör (Bursaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Forvet: Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

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